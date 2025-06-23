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Глава СБУ Малюк заявил, что харьковчанин собирался подорвать брата Ермака

Происшествия 18:07   23.06.2025
Елена Нагорная
Глава СБУ Малюк заявил, что харьковчанин собирался подорвать брата Ермака Фото: СБУ/Telegram

Ликвидировать Дениса Ермака — военнослужащего и брата главы Офиса президента Андрея Ермака — собирался молодой инженер из Харькова по заказу российских спецслужб, однако покушению помешали силовики.

«Россияне хотели совершить теракт до 15:00 15 мая, — рассказал на встрече с журналистами глава СБУ Василий Малюк. — В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы».

Он отметил, что Денис Ермак сейчас служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе, занимается дронами и большую часть времени находится на линии боевого соприкосновения. Спецслужбы РФ планировали ликвидировать его с помощью взрывного устройства в Киеве, когда он вернется из боевого распоряжения, добавил Малюк.

«Исполнитель — харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство. Приехал в Киев, снял квартиру. Пока он покупал все необходимые компоненты для СВУ, нам удалось поставить видео- и аудиоконтроль в квартиру. Поэтому мы полностью контролировали ход событий. Кроме этого, удалось сделать техническое проникновение в его телефон — мы зафиксировали много разговоров, где кураторы в деталях руководили всем процессом. Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью — начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он «накрутил», был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы», — отметил Малюк.

По его словам, активировать самодельное взрывное устройство россияне планировали по месту жительства Дениса Ермака.

«Им кровь из носу нужно было это сделать. Исполнителю сказали так: придешь, позвонишь в дверь, тебя ждут, просто передай посылку. Это классическая схема использования «втемную». Исполнитель купил два телефона, один из которых был присоединен к взрывчатке. У русаков был слуховой контроль — если бы они услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв. Однако благодаря профессионализму СБУ этого удалось не допустить», — добавил глава СБУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 18:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ликвидировать Дениса Ермака — военнослужащего и брата главы Офиса президента Андрея Ермака — собирался молодой инженер из Харькова по заказу российских спецслужб.".