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Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен военный – СБУ (фото)

Происшествия 14:37   23.06.2025
Виктория Яковенко
Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен военный – СБУ (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. По данным следствия, они оказались российскими агентами и организовали теракт, в результате которого пострадал воин ВСУ.

Взрыв произошел 14 июня, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Возле подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате срабатывания СВУ пострадавший получил множественные осколочные ранения, но сейчас его состояние стабилизировано», — рассказали в СБУ.

Как установило расследование, для подготовки теракта оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, один из которых – рецидивист, уже имеющий судимость за кражу. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что фигуранты – 35-летний и 33-летний товарищи.

теракт в Харькове
Фото: Владислав Абдула
теракт в Харькове
Фото: Владислав Абдула

«Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали «легкие» деньги на Telegram-каналах. По инструкции агрессора агенты изготовили взрывчатку, которую «усилили» гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва», — добавили правоохранители.

С помощью гаджета фигуранты отследили прибытие «на локацию» военного ВСУ и в этот момент удаленно активировали взрывчатку, отметили в СБУ.

теракт в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчин задержали у них дома. За теракт «куратор» из РФ обещал 2000 долларов, установили в Харьковской областной прокуратуре.

Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям УКУ — террористический акт, незаконное изготовление и хранение взрывного устройства.

Мужчин отправили в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 14:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. По данным следствия, они оказались российскими агентами и организовали теракт, в результате которого пострадал воин ВСУ.".