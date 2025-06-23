Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен военный – СБУ (фото)
Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. По данным следствия, они оказались российскими агентами и организовали теракт, в результате которого пострадал воин ВСУ.
Взрыв произошел 14 июня, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Возле подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате срабатывания СВУ пострадавший получил множественные осколочные ранения, но сейчас его состояние стабилизировано», — рассказали в СБУ.
Как установило расследование, для подготовки теракта оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, один из которых – рецидивист, уже имеющий судимость за кражу. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что фигуранты – 35-летний и 33-летний товарищи.
«Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали «легкие» деньги на Telegram-каналах. По инструкции агрессора агенты изготовили взрывчатку, которую «усилили» гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва», — добавили правоохранители.
С помощью гаджета фигуранты отследили прибытие «на локацию» военного ВСУ и в этот момент удаленно активировали взрывчатку, отметили в СБУ.
Мужчин задержали у них дома. За теракт «куратор» из РФ обещал 2000 долларов, установили в Харьковской областной прокуратуре.
Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям УКУ — террористический акт, незаконное изготовление и хранение взрывного устройства.
Мужчин отправили в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: агенты, взрыв, военный, новости Харькова, СБУ, теракт, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. По данным следствия, они оказались российскими агентами и организовали теракт, в результате которого пострадал воин ВСУ.".