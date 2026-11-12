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Жительницу Купянщины разыскивают по подозрению в российской агитации

Происшествия 17:33   12.11.2026
Татьяна Литвина
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Жительницу Купянщины разыскивают по подозрению в российской агитации

47-летней женщине заочно сообщили о подозрении. После деоккупации Купянска она сбежала в Россию и оттуда начала вести антиукраинскую деятельность, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, бывшая жительница Купянского района до войны работала на одном из местных предприятий тяжелой промышленности. Осенью 2022 года она сбежала с Купянщины, а в 2024-м — начала регулярно писать комментарии под антиукраинскими постами в пророссийских каналах в Телеграмм. В частности, удары по коммунальным предприятиям, жилым домам и торговым центрам — она оправдывала тем, что там якобы находились украинские военные или их вооружение.

«К тому же злоумышленница мечтала, чтобы российские войска захватили украинские города Харьков и Одессу, при этом цинично называя такую ​​оккупацию «возвращением в русскую гавань»», — рассказал Владислав Абдула.

Он сообщил, что судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний бывшей купянчанки.

Женщину заочно уведомили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Ей грозит 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В СБУ сообщили, что правоохранители устанавливают ее местонахождение.

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Напомним, 15 лет тюрьмы получила 65-летняя жительница Харькова, которая шпионила за воинами Сил обороны под видом уборщицы, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Для этого харьковчанка предлагала военным помощь в быту за «символическую» плату.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 17:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летней женщине заочно сообщили о подозрении. После деоккупации Купянска она сбежала в Россию и оттуда начала вести антиукраинскую деятельность.".