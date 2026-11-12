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Мешканку Куп’янщини розшукують за підозрою у російській агітації

Події 17:33   12.11.2026
Тетяна Литвіна
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Мешканку Куп’янщини розшукують за підозрою у російській агітації

47-річній жінці заочно повідомили про підозру. Після деокупації Куп’янська вона втекла до Росії й звідти почала вести антиукраїнську діяльність, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його словами, колишня мешканка Куп’янського району до війни працювала на одному із місцевих підприємств важкої промисловості. Восени 2022 року вона втекла з Куп’янщини, а 2024-го – почала регулярно писати коментарі під антиукраїнськими постами у проросійських каналах у Телеграм. Зокрема, удари по комунальних підприємствах, житлових будинках та торгових центрах – вона виправдовувала тим, що там нібито перебували українські військові чи їхнє озброєння.

“До того ж зловмисниця мріяла, щоб російські війська захопили українські міста Харків та Одесу, при цьому цинічно називаючи таку окупацію “поверненням у російську гавань””, – розповів Владислав Абдула.

Він повідомив, що судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань колишньої куп’янчанки.

Жінку заочно повідомили про підозру у виправданні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Їй загрожує 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У СБУ повідомили, що правоохоронці встановлюють її місцеперебування.

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Нагадаємо, 15 років ув’язнення отримала 65-річна мешканка Харкова, яка шпигувала за воїнами Сил оборони під виглядом прибиральниці, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Для цього харків’янка пропонувала військовим допомогу у побуті за «символічну» плату.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 17:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річній жінці заочно повідомили про підозру. Після деокупації Куп’янська вона втекла до Росії й звідти почала вести антиукраїнську діяльність.".