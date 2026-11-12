Мешканку Куп’янщини розшукують за підозрою у російській агітації

47-річній жінці заочно повідомили про підозру. Після деокупації Куп’янська вона втекла до Росії й звідти почала вести антиукраїнську діяльність, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його словами, колишня мешканка Куп’янського району до війни працювала на одному із місцевих підприємств важкої промисловості. Восени 2022 року вона втекла з Куп’янщини, а 2024-го – почала регулярно писати коментарі під антиукраїнськими постами у проросійських каналах у Телеграм. Зокрема, удари по комунальних підприємствах, житлових будинках та торгових центрах – вона виправдовувала тим, що там нібито перебували українські військові чи їхнє озброєння.

“До того ж зловмисниця мріяла, щоб російські війська захопили українські міста Харків та Одесу, при цьому цинічно називаючи таку окупацію “поверненням у російську гавань””, – розповів Владислав Абдула.

Він повідомив, що судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань колишньої куп’янчанки.

Жінку заочно повідомили про підозру у виправданні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Їй загрожує 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У СБУ повідомили, що правоохоронці встановлюють її місцеперебування.

Нагадаємо, 15 років ув’язнення отримала 65-річна мешканка Харкова, яка шпигувала за воїнами Сил оборони під виглядом прибиральниці, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Для цього харків’янка пропонувала військовим допомогу у побуті за «символічну» плату.