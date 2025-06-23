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Жительницу Купянска обвиняют в работе на врага: чем занималась женщина

Происшествия 11:20   23.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Жительницу Купянска обвиняют в работе на врага: чем занималась женщина Фото: Харьковская областная прокуратура

Обвиняемая – 46-летняя жительница Купянска, передают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, после оккупации Купянска женщина начала сотрудничать с врагом добровольно.

«В начале августа 2022 года она присоединилась к незаконному правоохранительному органу, созданному государством-агрессором на временно оккупированной территории, – так называемой «Налоговой службы Харьковской области», которая функционировала в соответствии с законодательством РФ», – пишут в прокуратуре.

Учреждение занималось принудительным администрированием налогов с жителей Купянска и близлежащих населенных пунктов.

«Фигурантка, используя свой профессиональный опыт, помогала в становлении и деятельности этой структуры, тем самым способствуя укреплению оккупационного режима на территории Украины и подрыва суверенитета государства», – объяснили правоохранители.

На данный момент обвиняемая находится на территории России, ее объявили в розыск. Судить женину будут заочно в Основянском райсуде Харькова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обвиняемая – 46-летняя жительница Купянска, передают в Харьковской облпрокуратуре.".