Жительницу Купянска обвиняют в работе на врага: чем занималась женщина

Обвиняемая – 46-летняя жительница Купянска, передают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, после оккупации Купянска женщина начала сотрудничать с врагом добровольно.

«В начале августа 2022 года она присоединилась к незаконному правоохранительному органу, созданному государством-агрессором на временно оккупированной территории, – так называемой «Налоговой службы Харьковской области», которая функционировала в соответствии с законодательством РФ», – пишут в прокуратуре.

Учреждение занималось принудительным администрированием налогов с жителей Купянска и близлежащих населенных пунктов.

«Фигурантка, используя свой профессиональный опыт, помогала в становлении и деятельности этой структуры, тем самым способствуя укреплению оккупационного режима на территории Украины и подрыва суверенитета государства», – объяснили правоохранители.

На данный момент обвиняемая находится на территории России, ее объявили в розыск. Судить женину будут заочно в Основянском райсуде Харькова.