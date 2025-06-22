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«Бесчинства боевиков в Харькове» — российская пропаганда разгоняет фейк о ДТП

Общество 20:48   22.06.2025
Оксана Горун
«Бесчинства боевиков в Харькове» — российская пропаганда разгоняет фейк о ДТП

Российские лжецы сочинили «новость» про военного 80-й ОДШБр, который «сбил двух бабушек на пешеходном переходе в Харькове». Фейк опроверг Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Это подделка, которую российские пропагандисты слепили из оригинальной новости издания «Шо?! Новости», пишут фактчекеры «Укринформ». В оригинале говорится, что к ДТП причастна женщина, а не украинский военный.  Эту информацию официально подтвердила и полиция Харьковской области: «16 июня, около 18:35, на улице Георгия Тарасенко водитель автомобиля «Ford Fusion» совершила наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу», — цитирует ЦСКИБ.

Свою выдуманную «новость» российские пропагандисты снабдили комментарием о том, что жители Харькова якобы «после всех бесчинств, устраиваемых боевиками уже, мягко говоря, недолюбливают людей в форме и крайне косо смотрят на них на улице».

Фейк про военного и ДТП в Харькове

«Отметим, российские фейкометы уже не в первый раз дискредитируют украинских защитников, в том числе из 80-й ОДШБр. Ранее роспропаганда распространяла ложь, что «на Львовщине пьяный боец ​​ударил ножом знакомого» и о том, что «военный украл сумку с деньгами у 69-летней женщины», — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 20:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские лжецы сочинили «новость» про военного 80-й ОДШБр, который «сбил двух бабушек на пешеходном переходе в Харькове». Фейк опроверг Центр стратегических коммуникаций".