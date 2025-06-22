«Бесчинства боевиков в Харькове» — российская пропаганда разгоняет фейк о ДТП
Российские лжецы сочинили «новость» про военного 80-й ОДШБр, который «сбил двух бабушек на пешеходном переходе в Харькове». Фейк опроверг Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
«Это подделка, которую российские пропагандисты слепили из оригинальной новости издания «Шо?! Новости», пишут фактчекеры «Укринформ». В оригинале говорится, что к ДТП причастна женщина, а не украинский военный. Эту информацию официально подтвердила и полиция Харьковской области: «16 июня, около 18:35, на улице Георгия Тарасенко водитель автомобиля «Ford Fusion» совершила наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу», — цитирует ЦСКИБ.
Свою выдуманную «новость» российские пропагандисты снабдили комментарием о том, что жители Харькова якобы «после всех бесчинств, устраиваемых боевиками уже, мягко говоря, недолюбливают людей в форме и крайне косо смотрят на них на улице».
«Отметим, российские фейкометы уже не в первый раз дискредитируют украинских защитников, в том числе из 80-й ОДШБр. Ранее роспропаганда распространяла ложь, что «на Львовщине пьяный боец ударил ножом знакомого» и о том, что «военный украл сумку с деньгами у 69-летней женщины», — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: военный, ДТП, пропаганда, фейк, Центр стратегических коммуникаций;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 20:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские лжецы сочинили «новость» про военного 80-й ОДШБр, который «сбил двух бабушек на пешеходном переходе в Харькове». Фейк опроверг Центр стратегических коммуникаций".