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«Военные ВСУ «терроризируют» гражданских в Изюме» — очередной фейк РФ

Общество 16:48   16.06.2025
Виктория Яковенко
«Военные ВСУ «терроризируют» гражданских в Изюме» — очередной фейк РФ Фото: ЦПД

В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной фейк вражеских Telegram-каналов.

«Вражеские TG-каналы распространяют информацию, что в Изюме Харьковской области военные ВСУ якобы «терроризируют» гражданских. В доказательство они добавляют видео, где зафиксирована драка», — говорится в сообщении.

Однако, как уточнили в ЦПД, ролик проверили и зафиксированные в нем лица, не связанные с Вооруженными Силами Украины. В полиции Изюмщины также не сообщали, что к инциденту причастны военные.

«Распространение таких фейков — часть информационной операции рф, которая имеет целью дискредитировать ВСУ в глазах украинцев и посеять раскол между гражданскими и военными», — пояснили в ведомстве.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной фейк вражеских Telegram-каналов.".