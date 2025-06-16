«Военные ВСУ «терроризируют» гражданских в Изюме» — очередной фейк РФ

В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной фейк вражеских Telegram-каналов.

«Вражеские TG-каналы распространяют информацию, что в Изюме Харьковской области военные ВСУ якобы «терроризируют» гражданских. В доказательство они добавляют видео, где зафиксирована драка», — говорится в сообщении.

Однако, как уточнили в ЦПД, ролик проверили и зафиксированные в нем лица, не связанные с Вооруженными Силами Украины. В полиции Изюмщины также не сообщали, что к инциденту причастны военные.

«Распространение таких фейков — часть информационной операции рф, которая имеет целью дискредитировать ВСУ в глазах украинцев и посеять раскол между гражданскими и военными», — пояснили в ведомстве.