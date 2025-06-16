«Военные ВСУ «терроризируют» гражданских в Изюме» — очередной фейк РФ
Фото: ЦПД
В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной фейк вражеских Telegram-каналов.
«Вражеские TG-каналы распространяют информацию, что в Изюме Харьковской области военные ВСУ якобы «терроризируют» гражданских. В доказательство они добавляют видео, где зафиксирована драка», — говорится в сообщении.
Однако, как уточнили в ЦПД, ролик проверили и зафиксированные в нем лица, не связанные с Вооруженными Силами Украины. В полиции Изюмщины также не сообщали, что к инциденту причастны военные.
«Распространение таких фейков — часть информационной операции рф, которая имеет целью дискредитировать ВСУ в глазах украинцев и посеять раскол между гражданскими и военными», — пояснили в ведомстве.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военнослужащие ВСУ, Изюм, фейк;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной фейк вражеских Telegram-каналов.".