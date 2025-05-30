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«Был склад дронов»: ЦПД — о фейке вокруг ночной атаки на депо в Харькове

Происшествия 18:45   30.05.2025
Елена Нагорная
«Был склад дронов»: ЦПД — о фейке вокруг ночной атаки на депо в Харькове

Информация о складе дронов на территории троллейбусного депо в Слободском районе Харькова, которое российские «Шахеды» атаковали в ночь на 30 мая, является фейком, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Российские ресурсы заявили, что якобы на территории предприятия был склад дронов и цех по их производству.

«На самом деле российские «Шахеды» разбили троллейбусное депо, что видно на многочисленных фото и видео с места происшествия, а также повредили многоквартирные дома рядом. Враг применил по меньшей мере восемь ударных дронов. На территории предприятия не было никаких военных объектов», — подчеркнули в ЦПД.


Скриншот

В ведомстве утверждают, что подобными публикациями россияне пытаются убедить общественность, будто бы эта атака была направлена не на мирное население, а на военную цель.

Напомним, в ночь на 30 мая БпЛА атаковали депо в Слободском районе, где ремонтируют троллейбусы. По данным мэра Игоря Терехова, 18 троллейбусов повреждены, из них один выгорел дотла, еще пять существенно поломаны, в других разбиты окна. Серьезным разрушениям подверглась трансформаторная подстанция, которая питала депо. Мэр отметил, что целью врага очевидно является подрыв работы городского транспорта. Однако это не удалось: троллейбусы на маршруты вышли, и коллапса не произошло. В ходе этой атаки пострадали три женщины, две из них — сотрудницы депо. Одна получила ранения, у других — острая реакция на стресс, уточнили в областной прокуратуре. По данным горсовета, вокруг повреждены по меньшей мере 44 здания. В одном из них нарушен конструктив, в других в основном вылетели окна — всего более 400.

Читайте также: Тяжелая весна для Харькова. Терехов сообщил о 200 обстрелах за три месяца

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 18:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о складе дронов на территории троллейбусного депо в Слободском районе Харькова, которое российские «Шахеды» атаковали в ночь на 30 мая, является фейком, отмечают в ЦПД.".