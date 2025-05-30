Тяжелая весна для Харькова. Терехов сообщил о 200 обстрелах за три месяца

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона озвучил печальную статистику ударов по городу весной.

«Весна была очень тяжелая для Харькова. За эти три месяца по городу Харькову было 200 обстрелов. Очень тяжелые обстрелы были, очень серьезные разрушения. Если взять май месяц, это было 56 обстрелов», — отметил мэр.

Он также сообщил и о разрушениях в Харькове. По его данным, с начала полномасштабного вторжения в городе повреждено 12 тысяч зданий.

«Среди которых 8 тысяч – жилые дома, примерно 50% – частных и 50% – многоэтажек. Многие из них не подлежат совсем восстановлению, потому что такие разрушения, которые понес Харьков, не испытал ни один город в Украине. Работаем над тем, чтобы восстанавливать», — добавил Терехов.

Городской голова рассказал, что в планах – до конца года восстановить 200 жилых домов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»