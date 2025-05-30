Терехов выяснил, какой была цель ночного удара по Харькову (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 30 мая, после массированного налета «Шахедов» на город заявил: россияне пытаются добиться того, чтобы в областной центре не работал транспорт.

«Было 8 попаданий «Шахедов» по троллейбусному депо, расположенному в городе Харькове. К сожалению, два человека пострадали. Что касается коммунальной техники, то пострадали 18 троллейбусов — у них разная степень повреждения. Один дотла сгорел. Есть троллейбусы, пострадавшие очень серьезно. Их пять. И несколько троллейбусов, имеющих незначительное повреждения. Это выбитые окна в основном. И мы сделаем так, что в ближайшее время они будут снова работать на маршрутах», — сообщил мэр Харькова на месте «прилета».

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Терехов отметил, что троллейбусы, по которым «прилетело» были на техническом обслуживании и мойке. Последствий этого удара харьковчане не ощутят — транспорт выйдет на маршруты, как всегда.

«Как я вижу, цель сегодня – это гражданское население, гражданская инфраструктура города Харькова. Ничего военного здесь не находилось никогда. Никакого военного объекта здесь тоже не было. Это общественный транспорт, троллейбусное депо, обслуживающее жителей Харькова. Это сделано для того, чтобы троллейбусы не выходили на маршруты, чтобы не работал общественный транспорт. Но я уверен, что благодаря работе наших коммунальных предприятий это нашему врагу не удастся», — сказал мэр.

Кроме депо, повреждены и 33 дома, находящиеся рядом. В основном — вылетели окна. Сейчас специалисты забивают контуры и обследуют крыши зданий на предмет повреждений.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове после 03:00. Город атаковали вражеские БпЛА. Известно, что по Слободскому району ударили восемь дронов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом оказалось депо, где ремонтируют троллейбусы. Там пострадала 61-летняя работница. Кроме этого, БпЛА атаковали село Васильев Хутор Чугуевской громады, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» пострадали восемь человек, среди которых два 16-летних ребенка.