Харьков и область атаковали БпЛА: данные об ударах, пострадавшие (дополняется)
В Харькове после 03:00 прозвучала серия взрывов. Известно, что город атаковали БпЛА. «Прилеты» также зафиксировали в области.
Дополнено в 04:23. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Слободском районе в результате атаки БпЛА пострадала 61-летняя женщина. Медики оказывают ей помощь.
Дополнено в 04:15. Пострадала одна работница КП, которая во время атаки БпЛА находилась на территории предприятия, сообщает мэр Игорь Терехов.
Дополнено в 04:05. Жилые дома, расположенные вблизи места обстрела в Харькове, получили повреждения, сообщает мэр Игорь Терехов. Информация о пострадавших не поступала.
Дополнено в 03:54. Также враг атаковал ударными дронами село Васильев Хутор Чугуевской громады, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.
«На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка», — отметил Синегубов.
Дополнено в 03:45. Массированный удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе, сообщает мэр города Игорь Терехов.
«По предварительной информации, на данный момент без пострадавших. Данные по разрушениям — уточняются. На месте попаданий – пожар», — отметил Терехов.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что по Слободскому району ударили восемь БпЛА.
Дополнено в 03:31. Предварительно, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, удар вражеского БпЛА зафиксировали в Слободском районе Харькова. На эту минуту, информация о пострадавших не поступала.
03:29. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированной атакой БпЛА. Он призвал быть осторожными.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 04:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после 03:00 прозвучала серия взрывов. Известно, что город атаковали БпЛА.".