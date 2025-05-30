Харьков и область атаковали БпЛА: данные об ударах, пострадавшие (дополняется)

В Харькове после 03:00 прозвучала серия взрывов. Известно, что город атаковали БпЛА. «Прилеты» также зафиксировали в области.

Дополнено в 04:23. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Слободском районе в результате атаки БпЛА пострадала 61-летняя женщина. Медики оказывают ей помощь.

Дополнено в 04:15. Пострадала одна работница КП, которая во время атаки БпЛА находилась на территории предприятия, сообщает мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 04:05. Жилые дома, расположенные вблизи места обстрела в Харькове, получили повреждения, сообщает мэр Игорь Терехов. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнено в 03:54. Также враг атаковал ударными дронами село Васильев Хутор Чугуевской громады, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка», — отметил Синегубов.

Дополнено в 03:45. Массированный удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе, сообщает мэр города Игорь Терехов.

«По предварительной информации, на данный момент без пострадавших. Данные по разрушениям — уточняются. На месте попаданий – пожар», — отметил Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что по Слободскому району ударили восемь БпЛА.

Дополнено в 03:31. Предварительно, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, удар вражеского БпЛА зафиксировали в Слободском районе Харькова. На эту минуту, информация о пострадавших не поступала.

03:29. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированной атакой БпЛА. Он призвал быть осторожными.