В Харькове БпЛА атаковали троллейбусное депо — Терехов показал последствия

Ночью Харьков атаковали восемь «Шахедов», сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Враг выпустил 8 «Шахедов» по ​​одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание наши троллейбусы. В итоге пострадало не только коммунальное предприятие, но и более тридцати многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медицинская помощь», — проинформировал городской голова утром 30 мая.

Он сообщил, что большинство транспорт в Харькове заранее рассредоточили по городу.

«Именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но находившаяся в ремонте техника попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений», — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что городская система транспорта продолжает работать и поблагодарил партнеров, которые передают Харькову троллейбусы.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове после 03:00. Город атаковали вражеские БпЛА. Известно, что по Слободскому району ударили восемь дронов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом оказалось коммунальное предприятие. Там пострадала 61-летняя работница. Кроме этого, БпЛА атаковали село Васильев Хутор Чугуевской громады, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» пострадали восемь человек, среди которых два 16-летних ребенка.