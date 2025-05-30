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В Харькове БпЛА атаковали троллейбусное депо — Терехов показал последствия

Происшествия 07:21   30.05.2025
Оксана Горун
В Харькове БпЛА атаковали троллейбусное депо — Терехов показал последствия Фото: Игорь Терехов/Telegram

Ночью Харьков атаковали восемь «Шахедов», сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Враг выпустил 8 «Шахедов» по ​​одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание наши троллейбусы. В итоге пострадало не только коммунальное предприятие, но и более тридцати многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медицинская помощь», — проинформировал городской голова утром 30 мая.

удар по троллейбусному депо в Харькове 30 мая 2025
Фото: Игорь Терехов/Telegram

Он сообщил, что большинство транспорт в Харькове заранее рассредоточили по городу.

«Именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но находившаяся в ремонте техника попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений», — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что городская система транспорта продолжает работать и поблагодарил партнеров, которые передают Харькову троллейбусы.

удар по троллейбусному депо в Харькове 30 мая 2025 3
Фото: Игорь Терехов/Telegram

Читайте также: Новости Харькова – главное за 30 мая: «налет» БпЛА на город и область

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове после 03:00. Город атаковали вражеские БпЛА. Известно, что по Слободскому району ударили восемь дронов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом оказалось коммунальное предприятие. Там пострадала 61-летняя работница. Кроме этого, БпЛА атаковали село Васильев Хутор Чугуевской громады, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» пострадали восемь человек, среди которых два 16-летних ребенка.

удар по троллейбусному депо в Харькове 30 мая 2025 6
Фото: Игорь Терехов/Telegram
удар по троллейбусному депо в Харькове 30 мая 2025 5
Фото: Игорь Терехов/Telegram
удар по троллейбусному депо в Харькове 30 мая 2025 4
Фото: Игорь Терехов/Telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 07:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью Харьков атаковали восемь «Шахедов», сообщил мэр города Игорь Терехов".