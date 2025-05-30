Новости Харькова – главное за 30 мая: «налет» БпЛА на город и область
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
03:57
Также враг атаковал ударными дронами село Васильев Хутор Чугуевской громады
«На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка», — пишет глава ХОВА Олег Синегубов.
03:36
В Харькове после 03:00 прозвучала серия взрывов
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированной атакой БпЛА. Он призвал быть осторожными.
Предварительно, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, удар вражеского БпЛА зафиксировали в Слободском районе Харькова. На эту минуту, информация о пострадавших не поступала.
Все подробности читайте здесь.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 03:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".