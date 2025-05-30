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Новости Харькова – главное за 30 мая: «налет» БпЛА на город и область

Общество 03:57   30.05.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 30 мая: «налет» БпЛА на город и область Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

03:57

Также враг атаковал ударными дронами село Васильев Хутор Чугуевской громады

«На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка», — пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

03:36

В Харькове после 03:00 прозвучала серия взрывов

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированной атакой БпЛА. Он призвал быть осторожными.

Предварительно, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, удар вражеского БпЛА зафиксировали в Слободском районе Харькова. На эту минуту, информация о пострадавших не поступала.

Все подробности читайте здесь.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 03:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".