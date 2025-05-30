Пляжи Безлюдовки захватили незаконно, заявили в полиции: кого хотят наказать
О подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ) сообщили 75-летнему инспектору отдела земельных отношений и коммунальной собственности Безлюдовского поселкового совета Харьковской области. По версии следствия, он закрыл глаза на самовольный захват пляжей на Нагоровском озере.
Речь о 2024 году, когда ряд субъектов хозяйствования самовольно ограничил доступ людей к озеру, пишет ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На территории прибрежной пляжной зоны были незаконно установлены ограждения и возведены сооружения без соответствующей разрешительной документации. Эти объекты использовались для осуществления коммерческой деятельности, в частности — организации отдыха. 75-летний инспектор отдела земельных отношений и коммунальной собственности Безлюдовского поселкового совета не обеспечил надлежащего контроля. Мужчина не провел проверку соблюдения условий использования земель прибрежной зоны, не составил соответствующих актов фиксации нарушений и не принял меры для устранения незаконных действий. В результате государству был нанесен материальный ущерб в размере около 400 тысяч гривен», — говорится в публикации.
На уточняющие вопросы журналистов в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области ответили, что в отношении предпринимателей будет отдельное производство, в рамках которого планируется разбирательство. Идет ли речь обо всех субъектах хозяйствования на озере или о ряде, в ведомстве не рассказали.
Напомним, 30 апреля 2025 года исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето.
В 2024 году городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС запрещала купаться в водоемах Харькова с целью недопущения несчастных случаев. В 2023 году ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области признавало пригодными для купания платные пляжи на Нагоровском озере.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ) сообщили 75-летнему инспектору отдела земельных отношений и коммунальной собственности Безлюдовского поселкового совета".