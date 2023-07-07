Работают без соблюдения саннорм: в Безлюдовке подготовили только один пляж

В поселке Безлюдовка Харьковской области из всех пляжей, которые планировали подготовить к купальному сезону этим летом, соответствует санитарным требованиям только один. К таким выводам пришла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС от 5 июля.

Только ФЛП Звягина В.А. («Кособіч») приняла меры по соблюдению требований санитарного законодательства. Другие субъекты хозяйствования функционировать без их соблюдения, сообщает облуправление Госпродпотребслужбы.

Безлюдовскому поселковому совету предложили решить этот вопрос, а пока субъекты хозяйствования не выполнили требования — установить информационные таблички о том, что на этих пляжах купаться не рекомендуется.

Напомним, 4 мая на местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение, что к купальному сезону в Безлюдовке подготовят четыре пляжа:

— «Белый пляж» (перекресток улиц Харьковской и Чайковского, водохранилище «Нагоровское»);

— пляж «Небо» (улица Нагорная, 57, водохранилище «Нагоровское»);

— аквапарк «Александра» (улица Чайковского, 210Д, водохранилище «Подборовское»);

— пляж «Агат» (улица Мира, 187, водохранилище «Нагоровское»).

По результатам проверки 30 мая ни один из них не отвечал санитарным требованиям. Сообщалось, что руководители не организовали на пляжах медпункты (как альтернатива — договор с учреждением здравоохранения, расположенным поблизости), не предоставили договоры на вывоз мусора и протоколы лабораторных исследований воды из водоемов.