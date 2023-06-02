Live
  • Суббота 03.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🔴

Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили

Общество 23:31   02.06.2023
Елена Нагорная
Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Четыре пляжа в поселке Безлюдовка Харьковской области, которые планировали подготовить к купальному сезону этим летом, по результатам проверки 30 мая не отвечали санитарным требованиям, поэтому  не получили разрешений на официальное открытие, сообщают в облуправлении Госпродпотребслужбы.

К такому выводу пришла комиссия, посетившая места отдыха. В ее состав вошли представители поселкового совета, областного центра контроля и профилактики болезней, районных управлений ГСЧС и Госпродпотребслужбы.

У проверяющих возникли претензии в связи с несоблюдением санитарного законодательства. Так, руководители не организовали на пляжах медпункты (как альтернатива — договор с учреждением здравоохранения, расположенным поблизости), не предоставили договоры на вывоз мусора и протоколы лабораторных исследований воды из водоемов.


Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Читайте также: В Харьковской области будут работать 7 пляжей: где можно купаться — ГСЧС

«Субъектам хозяйствования предложили принять меры по соблюдению требований действующего законодательства для получения официального разрешения на открытие», — пишет Госпродпотребслужба.

Напомним, 4 мая на местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение, что к купальному сезону в Безлюдовке подготовят четыре пляжа:

— «Белый пляж» (перекресток улиц Харьковской и Чайковского, водохранилище «Нагоровское»);
— пляж «Небо» (улица Нагорная, 57, водохранилище «Нагоровское»);
— аквапарк «Александра» (улица Чайковского, 210Д, водохранилище «Подборовское»);
— пляж «Агат» (улица Мира, 187, водохранилище «Нагоровское»).

Читайте также: Купальный сезон на Харьковщине: назван единственный пляж, где обследовано дно

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
02.06.2023
Наследие Кернеса Терехову больше не нужно — политолог
Наследие Кернеса Терехову больше не нужно — политолог
02.06.2023
Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили
Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили
02.06.2023
В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
02.06.2023
В Шебекино Легион и РДК ударили по сосредоточению войск рф (видео)
В Шебекино Легион и РДК ударили по сосредоточению войск рф (видео)
02.06.2023
Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)
Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)
02.06.2023

Новости по теме:

22:43
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
22:16
Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)
21:23
На Харьковщине начали проверять, доступны ли укрытия круглосуточно (фото)
20:42
Ковшаровку, где двое погибших, обстреляли из артиллерии — прокуратура (фото)
20:29
Поселок Двуречная на Харьковщине вечером обстреляли из танка: двое раненых

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 23:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре пляжа в поселке Безлюдовка Харьковской области, которые планировали подготовить к купальному сезону этим летом, по результатам проверки 30 мая не отвечали санитарным требованиям, поэтому  не получили разрешений на официальное открытие, сообщают в облуправлении Госпродпотребслужбы.".