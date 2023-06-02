Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили
Четыре пляжа в поселке Безлюдовка Харьковской области, которые планировали подготовить к купальному сезону этим летом, по результатам проверки 30 мая не отвечали санитарным требованиям, поэтому не получили разрешений на официальное открытие, сообщают в облуправлении Госпродпотребслужбы.
К такому выводу пришла комиссия, посетившая места отдыха. В ее состав вошли представители поселкового совета, областного центра контроля и профилактики болезней, районных управлений ГСЧС и Госпродпотребслужбы.
У проверяющих возникли претензии в связи с несоблюдением санитарного законодательства. Так, руководители не организовали на пляжах медпункты (как альтернатива — договор с учреждением здравоохранения, расположенным поблизости), не предоставили договоры на вывоз мусора и протоколы лабораторных исследований воды из водоемов.
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
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«Субъектам хозяйствования предложили принять меры по соблюдению требований действующего законодательства для получения официального разрешения на открытие», — пишет Госпродпотребслужба.
Напомним, 4 мая на местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение, что к купальному сезону в Безлюдовке подготовят четыре пляжа:
— «Белый пляж» (перекресток улиц Харьковской и Чайковского, водохранилище «Нагоровское»);
— пляж «Небо» (улица Нагорная, 57, водохранилище «Нагоровское»);
— аквапарк «Александра» (улица Чайковского, 210Д, водохранилище «Подборовское»);
— пляж «Агат» (улица Мира, 187, водохранилище «Нагоровское»).
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 23:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре пляжа в поселке Безлюдовка Харьковской области, которые планировали подготовить к купальному сезону этим летом, по результатам проверки 30 мая не отвечали санитарным требованиям, поэтому не получили разрешений на официальное открытие, сообщают в облуправлении Госпродпотребслужбы.".