Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили

Четыре пляжа в поселке Безлюдовка Харьковской области, которые планировали подготовить к купальному сезону этим летом, по результатам проверки 30 мая не отвечали санитарным требованиям, поэтому не получили разрешений на официальное открытие, сообщают в облуправлении Госпродпотребслужбы.

К такому выводу пришла комиссия, посетившая места отдыха. В ее состав вошли представители поселкового совета, областного центра контроля и профилактики болезней, районных управлений ГСЧС и Госпродпотребслужбы.

У проверяющих возникли претензии в связи с несоблюдением санитарного законодательства. Так, руководители не организовали на пляжах медпункты (как альтернатива — договор с учреждением здравоохранения, расположенным поблизости), не предоставили договоры на вывоз мусора и протоколы лабораторных исследований воды из водоемов.



Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

«Субъектам хозяйствования предложили принять меры по соблюдению требований действующего законодательства для получения официального разрешения на открытие», — пишет Госпродпотребслужба.

Напомним, 4 мая на местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение, что к купальному сезону в Безлюдовке подготовят четыре пляжа:

— «Белый пляж» (перекресток улиц Харьковской и Чайковского, водохранилище «Нагоровское»);

— пляж «Небо» (улица Нагорная, 57, водохранилище «Нагоровское»);

— аквапарк «Александра» (улица Чайковского, 210Д, водохранилище «Подборовское»);

— пляж «Агат» (улица Мира, 187, водохранилище «Нагоровское»).