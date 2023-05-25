Купальный сезон на Харьковщине: назван единственный пляж, где обследовано дно

На Харьковщине ведется подготовка к купальному сезону на тех территориях, которые не были под оккупацией и куда не прилетали взрывоопасные предметы. Там, где захватчики или обстрелы были, пляжи посещать запрещают.

Решение о разрешении или запрете работы пляжей принимаются непосредственно в громадах на заседаниях местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС, рассказал на брифинге директор департамента гражданской защиты населения ХОВА Иван Сокол.

«Если громада принимает решение об открытии пляжа, то она делает все, чтобы сделать его безопасным. Это проверка грунта, берега. Делается постоянный пост спасателей с оборудованием, в котором проводится дежурство. К сожалению, эта ситуация большинством громад области нивелируется. Мы сейчас проводим работу, чтобы территория, которая не была оккупирована, где мы понимаем, что там нет взрывоопасного загрязнения, то там открывать пляжи, проводить комиссии, определять в территориальных громадах места для купания и приводить их в готовность», — пояснил Сокол.

Что касается водоемов на деоккупированных территориях, то, по его словам, целесообразнее было бы принять решение о запрете их посещения, потому что там крайне опасно.

Сокол также рассказал, что на сегодня в регионе проверили акваторию только одного пляжа — в поселке Безлюдовка.

«Там не было оккупации, поэтому нет взрывоопасных предметов», — уточнил он.

Обследование пляжей и водоемов — в перспективе, говорит Сокол.

«Есть волонтерские организации, которые планируют разработать механизмы для очистки водоемов. Наши некоторые наработки. Но это та проблема, с которой мы столкнемся после того, как уже возьмемся за гуманитарное разминирование», — добавил директор департамента.

Ранее решение не открывать пляжи принял ряд громад Харьковской области. В частности — Мерефянская, которая не была оккупирована, но подвергалась обстрелам. Такое же решение приняли в Чугуеве, где заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. Берега и русло Северского Донца в районе города Балаклея закрыли для посещений. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В Дергачевской громаде не будут открывать пляжи из-за угрозы жизни и здоровью.