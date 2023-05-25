Купальний сезон на Харківщині: названо єдиний пляж, де обстежено дно

На Харківщині ведеться підготовка до купального сезону на тих територіях, які не були під окупацією та куди не прилітали вибухонебезпечні предмети. Там, де загарбники чи обстріли були, пляжі відвідувати забороняють.

Рішення про дозвіл чи заборону роботи пляжів ухвалюються безпосередньо у громадах на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ ​​та НС, розповів на брифінгу директор департаменту цивільного захисту населення ХОВА Іван Сокол.

“Якщо громада приймає рішення щодо відкриття пляжу, то вона робить все, щоб зробити його безпечним. Це перевірка ґрунту, берегу. Робиться постійний пост рятувальників з обладнанням, в якому проводиться чергування. На жаль, ця ситуація більшістю громад області нівелюється. Ми зараз проводимо роботу, щоб територія, яка не була окупована, де ми розуміємо, що там немає вибухонебезпечного забруднення, то там відкривати пляжі, проводити комісії, визначати в територіальних громадах місця для купання і приводити їх у готовність”, — пояснив Сокол.

Щодо водойм на деокупованих територіях, то, за його словами, доцільніше було б ухвалити рішення про заборону їхнього відвідування, тому що там вкрай небезпечно.

Сокол також розповів, що на сьогодні в регіоні перевірили акваторію лише одного пляжу – у селищі Безлюдівка.

“Там не було окупації, тому немає вибухонебезпечних предметів”, – уточнив він.

Обстеження пляжів та водойм – у перспективі, каже Сокол.

“Є волонтерські організації, які планують розробити механізми для очищення водоймищ. Наші деякі напрацювання. Але це та проблема, з якою ми стикнемося після того, як вже візьмемося до гуманітарного розмінування”, — додав директор департаменту.

Раніше рішення не відкривати пляжі ухвалила низка громад Харківської області. Зокрема — Мереф’янська, яка не була окупована, але зазнавала обстрілів. Таке ж рішення ухвалили у Чугуєві, де заявили, що купатися у місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. Береги та річище Сіверського Дінця в районі міста Балаклія закрили для відвідувань. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. У Дергачівській громаді не відкриватимуть пляжі через загрозу життю та здоров’ю.