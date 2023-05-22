Пляжі та лісосмуги заміновані: на Харківщині закрили туристичну локацію

Популярне місце відпочинку – береги та річище Сіверського Дінця в районі Балаклії – закрили для відвідувань. Пляжі ще не розмінували, й відпочивати там небезпечно.

“Рішенням комісії з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської ради вирішено цьогоріч, через неможливість забезпечення безпеки відпочивальників., купальний сезон не відкривати. Велика територія лісосмуг і пляжів на Балаклійщині залишається замінована, а в акваторіях водойм можливе знаходження великої кількості не розірваних боєприпасів. Тому наполегливо закликаємо утриматись від пляжного відпочинку у період війни. Такий відпочинок може мати трагічні наслідки“, – попередило керівництво Балаклійської МВА.

Раніше рішення не відкривати пляжі ухвалила низка громад у Харківській області. Зокрема – Мерефянська, яка не була окупована, але зазнавала обстрілів. Такі ж рішення ухвалили у Чугуєві, де заявили, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа. У селищі Безлюдівка підготують до літа чотири пляжі.