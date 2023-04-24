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Де відпочивати: на Харківщині підготують пляжі на березі Сіверського Дінця

Суспільство 20:12   24.04.2023
Елена Нагорная
Де відпочивати: на Харківщині підготують пляжі на березі Сіверського Дінця

У Зміївській громаді Харківської області комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.

24 квітня на виконкомі Зміївської міськради закріпили місця відпочинку за КП “Зміїв-Сервіс”, яке їх обслуговуватиме, передає пресслужба мерії.

Як зазначив міський голова Павло Голодніков, КП відповідатиме за пляжі у Змієві, селищі Зідьки, селах Черемушне, Артюхівка, Чемужівка та Височинівка.

“Підприємство проводитиме прибирання, косіння трави, по можливості облаштовуватиме інфраструктурні об’єкти для того, щоб люди влітку мали де відпочити”, – пояснив Голодніков.

За його словами, прибирати пляжі будуть безробітні, на умовах суспільно корисних робіт.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 20:12;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Зміївській громаді Харківської області комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.".