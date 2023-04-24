Де відпочивати: на Харківщині підготують пляжі на березі Сіверського Дінця

У Зміївській громаді Харківської області комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.

24 квітня на виконкомі Зміївської міськради закріпили місця відпочинку за КП “Зміїв-Сервіс”, яке їх обслуговуватиме, передає пресслужба мерії.

Як зазначив міський голова Павло Голодніков, КП відповідатиме за пляжі у Змієві, селищі Зідьки, селах Черемушне, Артюхівка, Чемужівка та Височинівка.

“Підприємство проводитиме прибирання, косіння трави, по можливості облаштовуватиме інфраструктурні об’єкти для того, щоб люди влітку мали де відпочити”, – пояснив Голодніков.

За його словами, прибирати пляжі будуть безробітні, на умовах суспільно корисних робіт.