Де відпочивати: на Харківщині підготують пляжі на березі Сіверського Дінця
У Зміївській громаді Харківської області комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.
24 квітня на виконкомі Зміївської міськради закріпили місця відпочинку за КП “Зміїв-Сервіс”, яке їх обслуговуватиме, передає пресслужба мерії.
Як зазначив міський голова Павло Голодніков, КП відповідатиме за пляжі у Змієві, селищі Зідьки, селах Черемушне, Артюхівка, Чемужівка та Височинівка.
“Підприємство проводитиме прибирання, косіння трави, по можливості облаштовуватиме інфраструктурні об’єкти для того, щоб люди влітку мали де відпочити”, – пояснив Голодніков.
За його словами, прибирати пляжі будуть безробітні, на умовах суспільно корисних робіт.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 20:12;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Зміївській громаді Харківської області комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.".