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Где отдыхать летом: на Харьковщине подготовят пляжи на берегу Северского Донца

Общество 20:12   24.04.2023
Елена Нагорная
Где отдыхать летом: на Харьковщине подготовят пляжи на берегу Северского Донца

В Змиевской громаде Харьковской области коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.

24 апреля на исполкоме Змиевского горсовета закрепили места отдыха за КП «Змиев-Сервис», которое будет их обслуживать, передает пресс-служба мэрии.

Как отметил городской голова Павел Голодников, КП будет отвечать за пляжи в Змиеве, поселке Зидьки, селах Черемушное, Артюховка, Чемужевка и Высочиновка.

«Предприятие будет проводить уборку, кошение травы, по возможности обустраивать инфраструктурные объекты для того, чтобы людям летом было где отдохнуть», — пояснил Голодников.

По его словам, убирать пляжи будут безработные, на условиях общественно полезных работ.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 20:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Змиевской громаде Харьковской области коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.".