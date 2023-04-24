Где отдыхать летом: на Харьковщине подготовят пляжи на берегу Северского Донца

В Змиевской громаде Харьковской области коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.

24 апреля на исполкоме Змиевского горсовета закрепили места отдыха за КП «Змиев-Сервис», которое будет их обслуживать, передает пресс-служба мэрии.

Как отметил городской голова Павел Голодников, КП будет отвечать за пляжи в Змиеве, поселке Зидьки, селах Черемушное, Артюховка, Чемужевка и Высочиновка.

«Предприятие будет проводить уборку, кошение травы, по возможности обустраивать инфраструктурные объекты для того, чтобы людям летом было где отдохнуть», — пояснил Голодников.

По его словам, убирать пляжи будут безработные, на условиях общественно полезных работ.