Где отдыхать летом: на Харьковщине подготовят пляжи на берегу Северского Донца
В Змиевской громаде Харьковской области коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.
24 апреля на исполкоме Змиевского горсовета закрепили места отдыха за КП «Змиев-Сервис», которое будет их обслуживать, передает пресс-служба мэрии.
Как отметил городской голова Павел Голодников, КП будет отвечать за пляжи в Змиеве, поселке Зидьки, селах Черемушное, Артюховка, Чемужевка и Высочиновка.
«Предприятие будет проводить уборку, кошение травы, по возможности обустраивать инфраструктурные объекты для того, чтобы людям летом было где отдохнуть», — пояснил Голодников.
По его словам, убирать пляжи будут безработные, на условиях общественно полезных работ.
Читайте также: На пляжах Харьковщины могут быть мины, а в водоемах — неразорвавшиеся боеприпасы — ГСЧС
Новости по теме:
Вы читали новость: «Где отдыхать летом: на Харьковщине подготовят пляжи на берегу Северского Донца»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 20:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Змиевской громаде Харьковской области коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.".