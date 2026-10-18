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Жилье для ВПЛ и подземные школы: Синегубов посетил Змиевскую громаду

Официально 19:40   18.10.2026
Елена Нагорная
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Жилье для ВПЛ и подземные школы: Синегубов посетил Змиевскую громаду Фото: ХОВА

В Харьковской ОВА не отказались от планов реконструировать бывшую школу-интернат в городе Змиев под дом на более чем 70 квартир для временного размещения ВПЛ.

Проект также предусматривает строительство укрытия, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам рабочей поездки в Змиевскую громаду.

«Это одна из громад Харьковщины, которая стала убежищем для тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Сейчас здесь — около 38 тысяч местных жителей и более 18 тысяч ВПЛ. Такая нагрузка требует решений, ресурсов и постоянной работы над инфраструктурой», — подчеркнул Синегубов.

В ходе рабочей поездки также осмотрели подземные школы и укрытия. В одном из лицеев завершается строительство защитного сооружения гражданской защиты, в другом продолжается капитальный ремонт укрытия.

Кроме этого, отметил Синегубов, есть вопросы по ремонту дорог и функционированию очистных сооружений. Были рассмотрены варианты решения.

Ранее начальник ХОВА объяснял, что реконструкция здания бывшего интерната под социальное жилье для переселенцев в Змиеве соответствует действующей госпрограмме и постановлениям правительства. Государство не предусматривает выделение средств на выкуп для ВПЛ квартир на вторичном рынке или в новостройках.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 19:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской ОВА не отказались от планов реконструировать бывшую школу-интернат в городе Змиев под дом на более чем 70 квартир для временного размещения ВПЛ.".