Жилье для ВПЛ и подземные школы: Синегубов посетил Змиевскую громаду

В Харьковской ОВА не отказались от планов реконструировать бывшую школу-интернат в городе Змиев под дом на более чем 70 квартир для временного размещения ВПЛ.

Проект также предусматривает строительство укрытия, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам рабочей поездки в Змиевскую громаду.

«Это одна из громад Харьковщины, которая стала убежищем для тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Сейчас здесь — около 38 тысяч местных жителей и более 18 тысяч ВПЛ. Такая нагрузка требует решений, ресурсов и постоянной работы над инфраструктурой», — подчеркнул Синегубов.

В ходе рабочей поездки также осмотрели подземные школы и укрытия. В одном из лицеев завершается строительство защитного сооружения гражданской защиты, в другом продолжается капитальный ремонт укрытия.

Кроме этого, отметил Синегубов, есть вопросы по ремонту дорог и функционированию очистных сооружений. Были рассмотрены варианты решения.

Ранее начальник ХОВА объяснял, что реконструкция здания бывшего интерната под социальное жилье для переселенцев в Змиеве соответствует действующей госпрограмме и постановлениям правительства. Государство не предусматривает выделение средств на выкуп для ВПЛ квартир на вторичном рынке или в новостройках.