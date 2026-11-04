26,5 млн грн на жилье для переселенцев: деньги получила и Харьковщина

Харьковщина вошла в список областей, которые получили государственное финансирование на приобретение жилья для ВПЛ. В Минсоцполитики сообщили, что на эти нужды в рамках экспериментального проекта было направлено 26,5 млн грн субвенции.

«Средства уже поступили на счета областных военных администраций Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей, которые обратились за финансированием для реализации проекта», — говорится в сообщении.

В рамках первого транша предусмотрено приобретение 53 домов для временного проживания переселенцев в 19 громадах, в частности:

Волынская область: Вишневская территориальная громада.

Днепропетровская область: Петриковское и Широковское территориальные громады.

Киевская область: Ташанская, Кожанская, Згуровская, Таращанская, Медвинская, Узинская, Иванковская, Томашевская, Кагарлицкая и Студениковская территориальные громады.

Кировоградская область: Светловодская территориальная громада.

Николаевская область: Арбузинская, Казанковская и Веселиновская территориальные громады.

Харьковская область: Близнюковская территориальная громада.

Близнюковская территориальная громада. Черновицкая область: Веренчанская территориальная громада.

«На этапе приобретения домов мы обеспечиваем громадам необходимое юридическое сопровождение. Вместе с тем, совместно с международными и гуманитарными партнерами уже позаботились о закупке мебели и бытовой техники для обустройства будущих домов. Мы обеспечиваем координацию усилий громад, Советов ВПЛ, общественных и благотворительных организаций и международных партнеров для поиска и обустройства домов для семей ВПЛ, чтобы люди как можно быстрее могли заселиться, обустроить свой быт и интегрироваться в громадах», — рассказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко.