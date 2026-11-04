Принимал до 2500 грн за «дозу»: бывший коп на Харьковщине «сядет» на семь лет

Бывшего инспектора тренингового центра полиции Харьковщины приговорили к семи годам тюрьмы с конфискацией имущества за сбыт наркотиков. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант приобрел и начал хранить дома каннабис и амфетамин. Потом их сбывал. Цены за «дозу» колебались от 1500 до 2500 гривен в зависимости от вида товара.

Во время обыска у него обнаружили расфасованный амфетамин и каннабис, таблетки психотропов — лизергида (ЛСД) и MDMA (экстази), а также самодельный прибор для употребления наркотических средств и наличные, полученные преступным путем, рассказали правоохранители.

С занимаемой должности мужчину уволили.

В суде он вину не признал. В прокуратуре говорят: мужчина заявил, что никаких запрещенных веществ не передавал, а средства, найденные у него во время личного обыска, — ссуда, которую товарищ ему якобы вернул.

Суд признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке, а также сбыте особо опасного наркотического средства и психотропного вещества, совершенных повторно (ч. 2 ст. 307 УКУ). Мужчине назначили семь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, фигуранта лишили звания старшего лейтенанта полиции.

Сторона защиты подала апелляцию, однако она не помогла – приговор оставили без изменений.