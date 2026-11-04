В облэнерго опубликовали графики отключения света на 4 ноября
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 4 ноября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света.
Графики, уточнили в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-24:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-23:00
3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
6.1 02:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).