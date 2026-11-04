В облэнерго опубликовали графики отключения света на 4 ноября

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 4 ноября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света.

Графики, уточнили в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-24:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-23:00

3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

6.1 02:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).