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Генштаб: на Купянщине – затишье, на севере от Харькова было пять боев

Украина 08:04   04.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Генштаб: на Купянщине – затишье, на севере от Харькова было пять боев Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было пять боев, пишут в Генштабе ВСУ. Все боестолкновения зафиксировали на севере от областного центра.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться пять раз около Волчанска и Радьковки.

На Купянском – активности оккупантов не зафиксировали, сутки прошли без боев.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 242 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7134 дрона-камикадзе и совершили 2740 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 43 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 08:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было пять боев, пишут в Генштабе ВСУ. Все боестолкновения зафиксировали на севере от областного центра.".