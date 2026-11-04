Генштаб: на Купянщине – затишье, на севере от Харькова было пять боев

В течение минувших суток на Харьковщине было пять боев, пишут в Генштабе ВСУ. Все боестолкновения зафиксировали на севере от областного центра.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться пять раз около Волчанска и Радьковки.

На Купянском – активности оккупантов не зафиксировали, сутки прошли без боев.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 242 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7134 дрона-камикадзе и совершили 2740 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 43 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

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