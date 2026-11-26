Мэр Харькова Игорь Терехов во время общественных слушаний, посвященных проекту городского бюджета на 2027 год ответил на вопрос соучредителя ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгения Лисичкина о тратах на «имиджевые» проекты.

Как планируют потратить 30 млн грн, которые выделяют на реконструкцию Лопанской набережной, и еще 100 млн — на продолжение строительства и реконструкции объектов Харьковского зоопарка. Подробности сообщил городской голова.

«Что касается зоопарка. Мы всегда предусматриваем эти средства. Но мы прекрасно понимаем, что мы и в этом году их не тратили. Потом перераспределяли эти средства… Нам нужно так поступить, но вы будете видеть, куда мы перераспределяем. Это, во-первых. Во-вторых, что касается набережной, то действительно мы проводим работы и планируем также проводить работы, потому что нам нужно расширять это пространство для харьковчан. И это очень важно для того, чтобы люди чувствовали себя в красивом, приятном городе Харькове», — сказал Терехов.

Первые общественные слушания за время полномасштабного вторжения (и впервые с 2018 года) в Харькове прошли 26 ноября. На них обсуждали проект бюджета громады на 2027 год, а также — проект Программы экономического и социального развития Харькова на 2027 год и изменения в Устав территориальной громады.