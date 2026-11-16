На что пойдет бюджет Харьковщины-2027 и будут ли деньги на мегастройки

На фоне заявлений первых лиц государства о дефиците средств в госбюджете на новое строительство и восстановление Харьковская ОВА в 2027 году рассчитывает получить деньги на подземные медучреждения, которые являются инвестиционными проектами. Что касается бюджета Харьковщины на 2027 год, то о показателях говорить еще рано.

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос МГ «Объектив».

«Подчеркиваю, что все объекты, которые мы строим, они имеют статус публичных, приоритетных инвестиций, поэтому государство для себя само определило, что это для него является приоритетом, вроде трех наших подземных медицинских учреждений, которые мы сейчас реализовываем, и продолжения ремонтных работ, реконструкций относительно определенных отделений, например, областной больницы и всего остального. Поэтому мы рассчитываем на дальнейшее их финансирование», — отметил Синегубов.

Что касается финансирования работ в текущем году, то определенные задержки сейчас есть.

«Продолжаем реализацию наших инфраструктурных проектов, это и подземные наши больницы. Здесь с финансированием не так хорошо, как хотелось, однако все равно ждем, чтобы были профинансированы те работы, которые выполнены уже сейчас, и закрыть этот календарный финансовый год. Далее будем продолжать коммуникацию с профильными министерствами относительно планов на будущее», — сказал начальник ХОВА.

За его словами, бюджет Харьковской области на 2027 год окончательно будут формировать после принятия государственного бюджета. Относительно расходов, урезание не должно коснуться социальных программ и безопасности.

«Прежде всего, у нас поддержка военных. Здесь мы сокращаться не можем, потому что здесь напрямую зависит наша безопасность, безопасность наших людей. Во-вторых, это то, что очень важны для нас приоритетные программы, как поддержка наших защитников и защитниц. Это ветеранская политика. Здесь мы фактически сокращать не можем, а даже возможно будем рассматривать увеличение финансирования этой программы, потому что даже не открывая новые кластеры поддержки, у нас увеличивается количество охвата. Количество детей погибших военных, кому мы платим стипендии по 8 тысяч гривен, увеличивается, к сожалению, но мы должны эту поддержку как минимум сохранить на уровне этого года», — подчеркнул начальник ХОВА.

Напомним, в сентябре–октябре первые лица государства заявляли о критическом дефиците госбюджета. Премьер-министр Сергей Корецкий писал, что в первую очередь деньги будут выделять на оборону и социалку, а финансирование новых строительств, реконструкции и капремонтов прекратят.