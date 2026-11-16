РФ продвинулась в районе Купянска: в DeepState обновили карты

Авторы проекта DeepState обновили карты боевых действий, указав, что враг смог продвинуться на Купянском направлении.

Согласно данным аналитиков, россияне захватили новые территории на юго-востоке от Купянска, около Петропавловки.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что спикер Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов констатировал: в районе Купянска российские войска начали реализовывать новую тактику. Раньше они пытались атаковать севернее Купянска, вдоль русла Оскола через населенный пункт Голубовка. Теперь же «лезут» западнее, через населенные пункты Радьковка и Кондрашовка. В целом же, россияне продолжают попытки инфильтрации, причем по очень широкому фронту.