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РФ продвинулась в районе Купянска: в DeepState обновили карты

Украина 07:32   16.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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РФ продвинулась в районе Купянска: в DeepState обновили карты

Авторы проекта DeepState обновили карты боевых действий, указав, что враг смог продвинуться на Купянском направлении.

Согласно данным аналитиков, россияне захватили новые территории на юго-востоке от Купянска, около Петропавловки.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что спикер Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов констатировал: в районе Купянска российские войска начали реализовывать новую тактику. Раньше они пытались атаковать севернее Купянска, вдоль русла Оскола через населенный пункт Голубовка. Теперь же «лезут» западнее, через населенные пункты Радьковка и Кондрашовка. В целом же, россияне продолжают попытки инфильтрации, причем по очень широкому фронту.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 07:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта DeepState обновили карты боевых действий, указав, что враг смог продвинуться на Купянском направлении.".