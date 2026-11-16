Кто возглавил департамент восстановления Харьковского горсовета, сообщил ХАЦ

Временно исполняющей обязанности директора департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета стала Наталья Линник. Она вступила в должность с 19 октября, сообщили в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт YouControl.

«Наталья Линник — опытная менеджер, которая много лет возглавляла КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена», также работала первым заместителем директора КП «Харьковспецстрой». В последнее время она находилась на пенсии», — рассказали антикоррупционеры.

Они также проанализировали декларацию женщины.

«Как для многолетней менеджерки, официальная декларация Линник достаточно скромная. Она с мужем задекларировала две квартиры и общие сбережения в семь тысяч долларов, а также автомобиль Mitsubishi Eclipse 2018 года выпуска, который приобрели в 2024 году. И в целом все. Но поданная декларация все же вызывает вопросы. Автомобиль Mitsubishi Eclipse 2018 выпуска (сейчас продаются подержанным за 14-15 тысяч долларов) семья Наталии Линник приобрела за 1000 гривен, что очень далеко от реальных цен”, — отметили в ХАЦ.

Напомним, ранее директором департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета был Константин Лыска. Он уволился в октябре, сообщали в ОО «Харьковский антикоррупционный центр».