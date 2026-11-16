Ехал к родственнице и заблудился в метро: копы нашли 9-летнего ребенка

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, как нашли на станции метрополитена 9-летнего мальчика. Он заблудился в подземке, когда пытался доехать до родственницы.

Накануне, 15 ноября, во время обхода станции метро «Киевская» копы заметили 9-летнего мальчика. Он находился в вестибюле сам, без взрослых.

«На место происшествия был направлен инспектор ювенальной превенции отдела полиции в метрополитене. Во время общения правоохранители установили, что мальчик направлялся в гости к родственнице, однако во время поездки по метрополитену заблудился и не смог самостоятельно сориентироваться», – пишут полицейские.

После чего копы передали ребенка матери и провели с ней профилактическую беседу. Напомнили о контроле, касательно местонахождения ребенка и обеспечении его безопасности.