Полицейские Харьковщины получили автомобиль для работы в зоне боевых действий

Автомобиль для выполнения заданий в районах боевых действий передали батальону полиции особого назначения (стрелкового) Харьковщины.

Автомобиль передал благотворительный фонд «Координационный штаб волонтеров», сообщили в полиции Харьковской области.

Полиция особого назначения (стрелковый) — это элитное военизированное подразделение Национальной полиции Украины. Ему поручают самые опасные задания: от задержаний вооружённых преступников до штурмовых действий на фронте, а также привлекают к выполнению задач территориальной обороны. Батальоны тесно сотрудничают с другими подразделениями сектора безопасности и обороны Украины.

«Транспортное средство станет важной поддержкой для полицейских, которые несут службу в районах боевых действий, обеспечивают безопасность граждан и выполняют задачи по защите Украины», — говорят в полиции.

Напомним, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь поделился выводами о целях российских атак в городе и области в сентябре. В частности, враг целенаправленно атакует объекты энергетики и транспорт.