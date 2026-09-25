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Полицейские Харьковщины получили автомобиль для работы в зоне боевых действий

Актуально 19:53   25.09.2026
Татьяна Литвина
Полицейские Харьковщины получили автомобиль для работы в зоне боевых действий Фото: полиция Харьковской области

Автомобиль для выполнения заданий в районах боевых действий передали батальону полиции особого назначения (стрелкового) Харьковщины. 

Автомобиль передал благотворительный фонд «Координационный штаб волонтеров», сообщили в полиции Харьковской области.

Полиция особого назначения (стрелковый) — это элитное военизированное подразделение Национальной полиции Украины. Ему поручают самые опасные задания: от задержаний вооружённых преступников до штурмовых действий на фронте, а также привлекают к выполнению задач территориальной обороны. Батальоны тесно сотрудничают с другими подразделениями сектора безопасности и обороны Украины.

полиция, автомобиль
Фото: полиция Харьковской области

«Транспортное средство станет важной поддержкой для полицейских, которые несут службу в районах боевых действий, обеспечивают безопасность граждан и выполняют задачи по защите Украины», — говорят в полиции.

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Напомним, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь поделился выводами о целях российских атак в городе и области в сентябре. В частности, враг целенаправленно атакует объекты энергетики и транспорт.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 19:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль для выполнения заданий в районах боевых действий передали батальону полиции особого назначения (стрелкового) Харьковщины. ".