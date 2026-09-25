Взламывал авто и обворовывал: в Харькове серийному вору вручили подозрение

Мужчине, подозреваемого в серии краж имущества из автомобилей на сумму более 200 тысяч гривен, сообщили о подозрении, сообщила Нацполиция.

В июле 2026 года злоумышленник повреждал автомобили и проникал в их салоны. В одном из случаев мужчина завладел бронежилетом с бронепластинами, защитным шлемом, ноутбуком, прибором ночного видения, спектроанализатором, тактическими наушниками, триммером и рюкзаком. Стоимость украденного составила более 166 тысяч гривен.

В другом эпизоде ​​из автомобиля он забрал электроинструменты, аккумуляторные батареи, зарядное устройство, перфоратор, электронные весы на общую сумму более 27 тысяч гривен.

Еще из одного автомобиля подозреваемый украл ноутбук, планшет и тактический рюкзак на сумму более 8 тысяч гривен.

Также злоумышленник во время одной из краж забрал паспорт гражданина Украины, карточку налогоплательщика и удостоверение участника боевых действий, принадлежащие потерпевшему.

Во время обыска у фигуранта правоохранители обнаружили корпусы ручных гранат, запал для них, а также патроны.

Следователи сообщили мужчине подозрение в краже и незаконном обращении с оружием.