Зламував автівки й обкрадав їх: у Харкові серійному крадієві вручили підозру

Чоловікові, підозрюваного у серії крадіжок майна з автомобілів на суму понад 200 тисяч гривень, повідомили про підозру, повідомила Нацполіція.

У липні 2026 року зловмисник пошкоджував автомобілі та проникав до їхніх салонів. В одному з випадків чоловік заволодів бронежилетом з бронепластинами, захисним шоломом, ноутбуком, приладом нічного бачення, спектроаналізатором, тактичними навушниками, тримером та рюкзаком. Вартість викраденого майна становить понад 166 тисяч гривень.

В іншому епізоді з автомобіля він викрав електроінструменти, акумуляторні батареї, зарядний пристрій, перфоратор, електронні ваги на загальну суму понад 27 тисяч гривень.

Ще з одного автомобіля підозрюваний викрав ноутбук, планшет та тактичний рюкзак на суму у понад 8 тисяч гривень.

Також зловмисник під час однієї з крадіжок забрав паспорт громадянина України, картку платника податків та посвідченням учасника бойових дій, які належали потерпілому.

Під час обшуку у фігуранта правоохоронці виявили корпуси ручних гранат, запали до них, а також патрони.

Слідчі повідомили чоловіку в крадіжці та у незаконному поводженні зі зброєю.