Важкі наркотики вилучили у мешканця Харкова: подробиці

Понад 100 г амфетаміну знайшли під час обшуку у харків’янина правоохоронці, повідомляє Нацполіція.

На підставі ухвали слідчого судді Київського райсуду Харкова поліціянти провели обшук у помешканні 27-річного харків’янина.

Вони знайшли і вилучили пакувальні матеріали, 22 згортки з зіп-пакетами з порошкоподібною речовиною білого кольору, речовини зеленого кольору рослинного походження приблизною вагою 25 г, 11 зіп-пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження та полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Вилучена порошкоподібна речовина це амфетамін. Її маса становить понад 100 грамів.

Правоохоронці затримали чоловіка, слідчі повідомили йому про підозру.

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