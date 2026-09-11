Важкі наркотики вилучили у мешканця Харкова: подробиці
Понад 100 г амфетаміну знайшли під час обшуку у харків’янина правоохоронці, повідомляє Нацполіція.
На підставі ухвали слідчого судді Київського райсуду Харкова поліціянти провели обшук у помешканні 27-річного харків’янина.
Вони знайшли і вилучили пакувальні матеріали, 22 згортки з зіп-пакетами з порошкоподібною речовиною білого кольору, речовини зеленого кольору рослинного походження приблизною вагою 25 г, 11 зіп-пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження та полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Вилучена порошкоподібна речовина це амфетамін. Її маса становить понад 100 грамів.
Правоохоронці затримали чоловіка, слідчі повідомили йому про підозру.