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Наслідки ударів по Харкову та Золочеву: є загиблий та двоє постраждалих

Події 10:03   11.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наслідки ударів по Харкову та Золочеву: є загиблий та двоє постраждалих

У Харківській облпрокуратурі передають: напередодні, 10 вересня, росіяни били по Харкову і Золочеву. Відомо, що ворог випускав по регіону FPV-дрони.

“За даними слідства, 10 вересня близько 20:00 російські військові атакували селище Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, ворог застосував FPV-дрон на оптоволоконному каналі керування. Загинув 45-річний місцевий житель”, – встановили правоохоронці.

Цього ж вечора росіяни атакували Золочів повторно. Цього разу удар припав по приватному будинку. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 48-річного чоловіка та його 76-річну матір. Обох постраждалих доправили до лікарні. Чоловік отримав переломи, а жінка – гостру реакцію на стрес.

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“Крім того, орієнтовно о 20:40 у Шевченківському районі м. Харкова зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона поблизу медичного закладу. Пошкоджено фасад будівлі та вікна”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 10:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі передають: напередодні, 10 вересня, росіяни били по Харкову і Золочеву. Відомо, що ворог випускав по регіону FPV-дрони.".