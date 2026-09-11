Наслідки ударів по Харкову та Золочеву: є загиблий та двоє постраждалих

У Харківській облпрокуратурі передають: напередодні, 10 вересня, росіяни били по Харкову і Золочеву. Відомо, що ворог випускав по регіону FPV-дрони.

“За даними слідства, 10 вересня близько 20:00 російські військові атакували селище Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, ворог застосував FPV-дрон на оптоволоконному каналі керування. Загинув 45-річний місцевий житель”, – встановили правоохоронці.

Цього ж вечора росіяни атакували Золочів повторно. Цього разу удар припав по приватному будинку. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 48-річного чоловіка та його 76-річну матір. Обох постраждалих доправили до лікарні. Чоловік отримав переломи, а жінка – гостру реакцію на стрес.

“Крім того, орієнтовно о 20:40 у Шевченківському районі м. Харкова зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона поблизу медичного закладу. Пошкоджено фасад будівлі та вікна”, – додали у прокуратурі.