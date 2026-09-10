Куди б’є РФ на Харківщині у вересні: Токар назвав чотири групи цілей
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері “Суспільного” поділився висновками про цілі російських атак, які зробили із вересневої статистики “прильотів”.
Токар зазначив, що російські удари можна розділити на чотири напрями.
“Перший – це об’єкти енергетики та залізнична інфраструктура. Впродовж вересня, та й у серпні, ворог завдавав системних ударів по об’єктах енергетики, завдавав ударів по залізничних станціях, по рухомому складу залізниці, по залізничних коліях“, — сказав начальник ГУНП.
Друга група цілей – це загалом транспорт: як цивільний, і спеціалізований.
“Ворог вражає й автомобілі швидкої медичної допомоги, цивільні автомобілі, автомобілі ДСНС та службові авто Національної поліції”, – зазначив Токар.
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Третя тенденція – це удари по бізнесу: складах, агропідприємствах, АЗС тощо.
Четверта група цілей незмінна з перших днів повномасштабного вторгнення. Це житлові будинки: як приватні, так і багатоповерхівки. Таких ударів з початку вересня зафіксували десятки, від них загинули на Харківщині 13 людей, 70 отримали поранення.