Куди б’є РФ на Харківщині у вересні: Токар назвав чотири групи цілей

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері “Суспільного” поділився висновками про цілі російських атак, які зробили із вересневої статистики “прильотів”.

Токар зазначив, що російські удари можна розділити на чотири напрями.

“Перший – це об’єкти енергетики та залізнична інфраструктура. Впродовж вересня, та й у серпні, ворог завдавав системних ударів по об’єктах енергетики, завдавав ударів по залізничних станціях, по рухомому складу залізниці, по залізничних коліях“, — сказав начальник ГУНП.

Друга група цілей – це загалом транспорт: як цивільний, і спеціалізований.

“Ворог вражає й автомобілі швидкої медичної допомоги, цивільні автомобілі, автомобілі ДСНС та службові авто Національної поліції”, – зазначив Токар.

Третя тенденція – це удари по бізнесу: складах, агропідприємствах, АЗС тощо.

Четверта група цілей незмінна з перших днів повномасштабного вторгнення. Це житлові будинки: як приватні, так і багатоповерхівки. Таких ударів з початку вересня зафіксували десятки, від них загинули на Харківщині 13 людей, 70 отримали поранення.