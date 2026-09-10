ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що не всі навіть російські джерела підтримують заяви командування окупантів про “оточення угруповання ЗСУ” в районі Волчанська.

“Деякі російські воєнні блогери починають ставити під сумнів офіційну версію РФ про те, що російські війська оточили 2000 українських військовослужбовців на північний схід від Харкова. 9 вересня один з російських військових блогерів спростував заяву угруповання військ “Север” від 3 вересня, в якій стверджувалося, що російські сили оточили 2000 українських військових між напрямками на Великий Бурлук та Вовчанськ”, — пише Інститут вивчення війни.

При цьому повністю заперечувати заяви російського командування “сміливий” військкор не став. Він просто зменшив кількість нібито оточених до 500 солдатів.

” ISW, як і раніше, оцінює ситуацію так, що російські війська не оточували українські сили в даному районі, оскільки відсутні докази наявності оточення”, – підкреслили аналітики.

Спростовують усі історії роспропаганди про “Вовчанський котел” і безпосередньо самі захисники України.

“Станом на сьогодні ми не бачимо абсолютно, що тими силами та засобами, які ворог має тут, він може дійсно створити загрозу якогось котла. Втім, інформаційно — так. Вони це розкачують”, – сказала МГ “Об’єктив” начальниця відділу комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан.