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ДТП на Харківщині побільшало: в серпні загинули 15 людей

Події 12:45   10.09.2026
Оксана Горун
ДТП на Харківщині побільшало: в серпні загинули 15 людей

ГУ Нацполіції в Харківській області опублікувало статистику ДТП в регіоні. Порівняно з 2025-м аварій стало на 22% більше.

“З початку року на території обслуговування ГУНП в Харківській області зареєстровано 2138 ДТП, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них – 458 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими”, – повідомив відділ комунікації ГУНП.

Лише в серпні, за даними поліції, на дорогах області загинули 15 людей. Ще 110 отримали травми. За вісім місяців загиблих 70, постраждалих – 614.

“Найпоширенішою причиною аварій стало перевищення швидкості руху водіями. Серед інших основних причин – недотримання безпечного інтервалу та керування транспортним засобом у стані сп’яніння”, – попередили поліціянти.

Найбільша кількість аварій із постраждалими припадає на вихідні. Найнебезпечніший час – з 17:00 до 20:00.

Попри зростання загальної статистики ДТП, аварій із пішоходами стало на 20% менше. Однак вони мали тяжкі наслідки: у 60 таких ДТП загинуло 13 пішоходів, ще 58 отримали травми.

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“Поліція зареєструвала 61 ДТП з потерпілими за участю дітей. Загинули 3 дитини, травмовано 74”, – навели дані в ГУНП.

Нагадаємо, ДБР розслідує обставини ДТП, яка сталася 5 вересня на проспекті Героїв Харкова. У ній загинули військовослужбовець Нацгвардії, який був за кермом автівки “Tesla”, та його пасажирка.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 12:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ Нацполіції в Харківській області опублікувало статистику ДТП в регіоні. Порівняно з 2025-м аварій стало на 22% більше".