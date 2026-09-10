ДТП на Харківщині побільшало: в серпні загинули 15 людей

ГУ Нацполіції в Харківській області опублікувало статистику ДТП в регіоні. Порівняно з 2025-м аварій стало на 22% більше.

“З початку року на території обслуговування ГУНП в Харківській області зареєстровано 2138 ДТП, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них – 458 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими”, – повідомив відділ комунікації ГУНП.

Лише в серпні, за даними поліції, на дорогах області загинули 15 людей. Ще 110 отримали травми. За вісім місяців загиблих 70, постраждалих – 614.

“Найпоширенішою причиною аварій стало перевищення швидкості руху водіями. Серед інших основних причин – недотримання безпечного інтервалу та керування транспортним засобом у стані сп’яніння”, – попередили поліціянти.

Найбільша кількість аварій із постраждалими припадає на вихідні. Найнебезпечніший час – з 17:00 до 20:00.

Попри зростання загальної статистики ДТП, аварій із пішоходами стало на 20% менше. Однак вони мали тяжкі наслідки: у 60 таких ДТП загинуло 13 пішоходів, ще 58 отримали травми.

“Поліція зареєструвала 61 ДТП з потерпілими за участю дітей. Загинули 3 дитини, травмовано 74”, – навели дані в ГУНП.

Нагадаємо, ДБР розслідує обставини ДТП, яка сталася 5 вересня на проспекті Героїв Харкова. У ній загинули військовослужбовець Нацгвардії, який був за кермом автівки “Tesla”, та його пасажирка.