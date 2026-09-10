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Новини Харкова головне 10 вересня: “прильоти” в місті

Події 07:30   10.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова головне 10 вересня: “прильоти” в місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:30

Одразу три удари пережив Харків напередодні, 9 вересня

Перший “приліт” зафіксували близько 22:30 у Слобідському районі. Після чого росіяни атакували Київський і згодом – Холодногірський райони. Відомо, що постраждали троє людей, вибиті понад сотня вікон у багатоповерхових будинках на різних локаціях.

“Перше влучання – це Слобідський район міста Харкова. Відбулось влучання біля школи. На жаль, троє людей звернулися за медичною допомогою, у всіх гостра реакція на стрес. Постраждало сім багатоповерхових житлових будинків, біля сотні вікон вибито. Зараз працюють наші комунальні підприємства. Крім всього, постраждали електромережі міського освітлення”, – сказав мер Ігор Терехов.

У Київському районі під удар потрапило авто. За інформацією міського голови, постраждалих через “приліт” немає. Третє влучення було вже в Холодногірському районі. Там прилетіло також біля багатоповерхівки – вилетіли вікна, але обійшлось без потерпілих.

Відео: ХМР

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 07:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".