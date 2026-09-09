Відновлювати дороги продовжують у Харкові (фото)

В Основ’янському районі комунальники «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати дороги, повідомляє Харківська міськрада.

Наразі фахівці асфальтують ділянку дороги на вулицях Південнопроектній та Деповській. Площа ремонтних робіт становить 6 тис. кв. м.

Сьогодні вулично-дорожню мережу міста впорядковують 215 дорожніх робітників та 218 одиниць спецтехніки.

Як писала раніше МГ «Об’єктив», 9 і 10 вересня з 8:00 до 17:00 рух транспорту на вул. Деповській та вул. Південнопроектній, на ділянці від будинку №6 до будинку №18 на вул. Деповській та біля будинку №6 на вул. Південнопроектній, обмежать.