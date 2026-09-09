Live
  • Ср 09.09.2026
  • Харьков  +20°С
  • USD 44.47
  • EUR 51.64

В Харькове продолжают восстанавливать дороги (фото)

Общество 19:28   09.09.2026
Оксана Якушко
В Харькове продолжают восстанавливать дороги (фото) Фото: ХГС

В Основянском районе коммунальщики «Дорремстрой» продолжают ремонтировать проезжую часть улиц, сообщает Харьковский горсовет.

Специалисты асфальтируют участок дороги на улицах Южнопроектной и Деповской. Площадь ремонтных работ составляет 6 тыс. кв. м.

Сегодня улично-дорожную сеть города обустраивают 215 дорожных рабочих и 218 единиц спецтехники.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Как писала ранее МГ «Объектив», 9 и 10 сентября с 8:00 до 17:00 движение транспорта по ул. Деповский и ул. Южнопроектной, на участке от дома №6 до дома №18 по ул. Деповской, ограничат.

Читайте также: Будем видеть меньше скидок: какой будет цена масла осенью 2026 года в Украине

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
09.09.2026, 15:33
Реактивный дрон ударил по Харькову 9 сентября: что известно
Реактивный дрон ударил по Харькову 9 сентября: что известно
09.09.2026, 16:27
Новости Харькова главное 9 сентября: «Шахед» ударил по электричке, потери РФ
Новости Харькова главное 9 сентября: «Шахед» ударил по электричке, потери РФ
09.09.2026, 16:40
Поезд «Харьков-Изюм» атаковал враг: семь человек пострадали (дополнено)
Поезд «Харьков-Изюм» атаковал враг: семь человек пострадали (дополнено)
09.09.2026, 13:37
Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад
Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад
09.09.2026, 07:17
Ремонт продлили: движение по некоторым улицам Харькова возобновят 11 сентября
Ремонт продлили: движение по некоторым улицам Харькова возобновят 11 сентября
09.09.2026, 20:52

Новости по теме:

09.09.2026
Ремонт продлили: движение по некоторым улицам Харькова возобновят 11 сентября
09.09.2026
10 и 11 сентября троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
09.09.2026
Женщина захватила землю под кафе и автомойку в Харькове, ее будут судить
09.09.2026
Как коммунальщики ликвидировали последствия ночного обстрела в Харькове (фото)
09.09.2026
Утром в Харькове вновь раздаются взрывы – враг бьет беспилотниками


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове продолжают восстанавливать дороги (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 19:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе коммунальщики «Дорремстрой» продолжают ремонтировать проезжую часть улиц, сообщает Харьковский горсовет.".