В Харькове продолжают восстанавливать дороги (фото)

В Основянском районе коммунальщики «Дорремстрой» продолжают ремонтировать проезжую часть улиц, сообщает Харьковский горсовет.

Специалисты асфальтируют участок дороги на улицах Южнопроектной и Деповской. Площадь ремонтных работ составляет 6 тыс. кв. м.

Сегодня улично-дорожную сеть города обустраивают 215 дорожных рабочих и 218 единиц спецтехники.

Как писала ранее МГ «Объектив», 9 и 10 сентября с 8:00 до 17:00 движение транспорта по ул. Деповский и ул. Южнопроектной, на участке от дома №6 до дома №18 по ул. Деповской, ограничат.