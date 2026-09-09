Как коммунальщики ликвидировали последствия ночного обстрела в Харькове (фото)

Коммунальщики утром 9 сентября занимались уборкой в Киевском районе. Речь идет о локации, где ночью был «прилет» по многоэтажке, сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили: сотрудники КП «Дорремстрой» уже ликвидировали последствия ночного удара россиян по крыше многоэтажного дома в Киевском районе.

«Коммунальщики убрали мусор, мелкие обломки, битое стекло и привели в порядок придомовые территории», – добавили в мэрии.

Напомним, ночью 9 сентября РФ дважды ударила по Харькову. О первом «прилете» мэр Игорь Терехов проинформировал около 01:00. По его данным, удар пришелся по складскому зданию. На месте атаки начался пожар. Информации о других разрушениях и пострадавших нет. Еще одно попадание в Харькове было около 02:00. На этот раз дрон ударил по многоэтажному дому в Киевском районе. Повреждено с десяток окон. Информация о пострадавших не поступала, добавил Терехов.