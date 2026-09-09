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Как коммунальщики ликвидировали последствия ночного обстрела в Харькове (фото)

Общество 10:59   09.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как коммунальщики ликвидировали последствия ночного обстрела в Харькове (фото) Фото: ХГС

Коммунальщики утром 9 сентября занимались уборкой в Киевском районе. Речь идет о локации, где ночью был «прилет» по многоэтажке, сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили: сотрудники КП «Дорремстрой» уже ликвидировали последствия ночного удара россиян по крыше многоэтажного дома в Киевском районе.

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов в Харькове
Фото: ХГС

«Коммунальщики убрали мусор, мелкие обломки, битое стекло и привели в порядок придомовые территории», – добавили в мэрии.

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов в Харькове
Фото: ХГС

Напомним, ночью 9 сентября РФ дважды ударила по Харькову. О первом «прилете» мэр Игорь Терехов проинформировал около 01:00. По его данным, удар пришелся по складскому зданию. На месте атаки начался пожар. Информации о других разрушениях и пострадавших нет. Еще одно попадание в Харькове было около 02:00. На этот раз дрон ударил по многоэтажному дому в Киевском районе. Повреждено с десяток окон. Информация о пострадавших не поступала, добавил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 10:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики утром 9 сентября занимались уборкой в Киевском районе. Речь идет о локации, где ночью был «прилет» по многоэтажке, сообщили в пресс-службе мэрии.".