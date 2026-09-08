Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)

Вечером 8 сентября россияне атаковали БпЛА поселок Золочев, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара 64-летний мужчина получил осколочные и взрывные ранения, у 39 и 75-летних женщин острая реакция на стресс. Всем оказывают медицинскую помощь», — рассказал глава ХОВА.

В результате ударов повреждены административные здания и три частных дома.

В Золочеве все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 8 сентября россияне в течение дня атаковали три АЗС в Шевченковском, Немышлянском и Киевском районах города, сообщает Харьковская областная прокуратура.