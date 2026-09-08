Live

Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)

Происшествия 22:21   08.09.2026
Оксана Якушко
Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)

Вечером 8 сентября россияне атаковали БпЛА поселок Золочев, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара 64-летний мужчина получил осколочные и взрывные ранения, у 39 и 75-летних женщин острая реакция на стресс. Всем оказывают медицинскую помощь», — рассказал глава ХОВА.

В результате ударов повреждены административные здания и три частных дома.

В Золочеве все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 8 сентября россияне в течение дня атаковали три АЗС в Шевченковском, Немышлянском и Киевском районах города, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также: Сафари на поезда — Перцовский сообщил о гибели проводницы и раненых (видео)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Сафари на поезда — Перцовский сообщил о гибели проводницы и раненых (видео)
Сафари на поезда — Перцовский сообщил о гибели проводницы и раненых (видео)
08.09.2026, 15:44
РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация
РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация
08.09.2026, 10:04
Новости Харькова главное 8 сентября: «прилеты» в городе, падение цен
Новости Харькова главное 8 сентября: «прилеты» в городе, падение цен
08.09.2026, 22:00
Реактивный «Италмас», FPV и «Молния» ударили по Харькову — Гладких (видео)
Реактивный «Италмас», FPV и «Молния» ударили по Харькову — Гладких (видео)
08.09.2026, 16:15
Три АЗС в Харькове атаковали БпЛА россиян 8 сентября
Три АЗС в Харькове атаковали БпЛА россиян 8 сентября
08.09.2026, 19:26
Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)
Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)
08.09.2026, 22:21

Новости по теме:

08.09.2026
Двое раненых: последствия удара по АЗС в Харькове показала ГСЧС (фото)
08.09.2026
Как эвакуированным получить сертификат «єВідновлення»? Предложение Синегубова
08.09.2026
360 млн грн ждет Харьковщина от государства на подземные школы и детсад
08.09.2026
Четыре подземных детсада строят на Харьковщине: подробности от ХОВА
08.09.2026
Реактивный «Италмас», FPV и «Молния» ударили по Харькову — Гладких (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 22:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 8 сентября россияне атаковали БпЛА поселок Золочев, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".