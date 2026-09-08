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Двое раненых: последствия удара по АЗС в Харькове показала ГСЧС (фото)

Происшествия 18:58   08.09.2026
Оксана Якушко
Двое раненых: последствия удара по АЗС в Харькове показала ГСЧС (фото)

Два человека пострадали в результате атаки БпЛА россиян на АЗС в Киевском районе города, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате удара по АЗС вспыхнул пожар: горели заправочная колонка и автомобиль. Спасатели потушили возгорание и ликвидировали последствия обстрелов.

Двоим пострадавшим мужчинам оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, медики и полицейские.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», удар по Киевскому району зафиксировали около 17:00. От удара пострадали мужчины 43 и 45 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 18:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека пострадали в результате атаки БпЛА россиян на АЗС в Киевском районе города, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".