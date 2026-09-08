Двое раненых: последствия удара по АЗС в Харькове показала ГСЧС (фото)

Два человека пострадали в результате атаки БпЛА россиян на АЗС в Киевском районе города, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате удара по АЗС вспыхнул пожар: горели заправочная колонка и автомобиль. Спасатели потушили возгорание и ликвидировали последствия обстрелов.

Двоим пострадавшим мужчинам оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, медики и полицейские.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», удар по Киевскому району зафиксировали около 17:00. От удара пострадали мужчины 43 и 45 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.