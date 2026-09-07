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«Италмас» ударил по АЗС в Дергачах, еще один БпЛА — по Слатино — Задоренко

Происшествия 15:24   07.09.2026
Оксана Горун
«Италмас» ударил по АЗС в Дергачах, еще один БпЛА — по Слатино — Задоренко Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Утром 7 сентября российская армия атаковала беспилотниками Дергачевскую громаду. Начальник ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что обошлось без пострадавших.

Под ударами утром были Дергачи и поселок Слатино.

«В 11:55 зафиксировано попадание БпЛА типа «Италмас» на территории одной из автозаправочных станций в Дергачах. Пожар, к счастью, не возник. В результате удара повреждено здание операторской, которое уже испытывало повреждения ранее», — написал Задоренко.

В Слатино «прилет» был по территории сельхозпредприятия. Повреждены трактор, сеялка, автомобиль и гараж.

прилет в Слатино 7 сентября 2026
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

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В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, «скорую» атаковал российский FPV-дрон в Дергачах. Это произошло ночью в воскресенье. Парамедик получил контузию и многочисленные ранения, у водителя острая реакция на стресс.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 15:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 сентября российская армия атаковала беспилотниками Дергачевскую громаду. Начальник ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что обошлось без пострадавших".