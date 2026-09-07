«Италмас» ударил по АЗС в Дергачах, еще один БпЛА — по Слатино — Задоренко

Утром 7 сентября российская армия атаковала беспилотниками Дергачевскую громаду. Начальник ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что обошлось без пострадавших.

Под ударами утром были Дергачи и поселок Слатино.

«В 11:55 зафиксировано попадание БпЛА типа «Италмас» на территории одной из автозаправочных станций в Дергачах. Пожар, к счастью, не возник. В результате удара повреждено здание операторской, которое уже испытывало повреждения ранее», — написал Задоренко.

В Слатино «прилет» был по территории сельхозпредприятия. Повреждены трактор, сеялка, автомобиль и гараж.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, «скорую» атаковал российский FPV-дрон в Дергачах. Это произошло ночью в воскресенье. Парамедик получил контузию и многочисленные ранения, у водителя острая реакция на стресс.