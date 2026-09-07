«Не выглядите дурачками» — Билецкий записал видео в центре Святогорска

Командир 3-го Армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий, стоя на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры обратился к российскому военному и военно-политическому руководству.

«Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Вы снимайте клоунские носы свои, эти разноцветные парики. Не выглядите дурочками. В Святогорске не то чтобы никогда российского солдата не было… Здесь, в принципе, желательно в бронежилете, но гулять можно безо всяких проблем», — сказал Билецкий.

Видео: 3-й Армейский корпус

На видео он здоровается с местными жителями, показывает ездящие по городу гражданские автомобили, а также узнаваемые локации: монастырь и памятник Артему.

«Город Святогорск находится в полосе обороны 60-й механизированной бригады 3-го армейского корпуса. Это тыловая зона нашего корпуса. Здесь все прекрасно», — подчеркнул бригадный генерал.

Напомним, ранее российский диктатор Путин сделал ряд «сенсационных» заявлений об успехах своей армии — на пресс-конференции во время саммита ШОС в Бишкеке. Он заявил о якобы установлении контроля над 14 населенными пунктами в Украине. Среди «освобожденного» неожиданно оказался Святогорск, к окраинам которого российской армии нужно идти не менее десяти километров. Также Путин на словах «освободил» Казачью Лопань и село Пески-Радьковские на Харьковщине. Подробнее о лжи диктатора смотрите в обзоре МГ «Объектив».