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«Не выглядите дурачками» — Билецкий записал видео в центре Святогорска

Украина 12:29   07.09.2026
Оксана Горун
«Не выглядите дурачками» — Билецкий записал видео в центре Святогорска Скриншот

Командир 3-го Армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий, стоя на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры обратился к российскому военному и военно-политическому руководству.

«Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Вы снимайте клоунские носы свои, эти разноцветные парики. Не выглядите дурочками. В Святогорске не то чтобы никогда российского солдата не было… Здесь, в принципе, желательно в бронежилете, но гулять можно безо всяких проблем», — сказал Билецкий.

Видео: 3-й Армейский корпус

На видео он здоровается с местными жителями, показывает ездящие по городу гражданские автомобили, а также узнаваемые локации: монастырь и памятник Артему.

«Город Святогорск находится в полосе обороны 60-й механизированной бригады 3-го армейского корпуса. Это тыловая зона нашего корпуса. Здесь все прекрасно», — подчеркнул бригадный генерал.

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Напомним, ранее российский диктатор Путин сделал ряд «сенсационных» заявлений об успехах своей армии — на пресс-конференции во время саммита ШОС в Бишкеке. Он заявил о якобы установлении контроля над 14 населенными пунктами в Украине. Среди «освобожденного» неожиданно оказался Святогорск, к окраинам которого российской армии нужно идти не менее десяти километров. Также Путин на словах «освободил» Казачью Лопань и село Пески-Радьковские на Харьковщине.  Подробнее о лжи диктатора смотрите в обзоре МГ «Объектив».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 12:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 3-го Армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий, стоя на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры обратился к российскому руководству".