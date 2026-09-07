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Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины

Общество 09:25   07.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины

В Харьковском филиале «Газсети» предупредили, что из-за проведения плановых ремонтных работ некоторые жители в Змиевской и Балаклейской громадах останутся без газа.

В связи с проведением ремонтных работ, с 08:00 10 сентября временно приостанавливается распределение газа в домах в таких населенных пунктах:

  •  село Раздольное Змиевской громады. Планируемая дата восстановления распределения газа: с 13:00 10.09.2026.
  • села Новая Гусаровка, Чеполь, Волобуевка Балаклейской громады. Планируемая дата восстановления распределения газа: с 17:00 11.09.2026.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 09:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском филиале «Газсети» предупредили, что из-за проведения плановых ремонтных работ некоторые жители в Змиевской и Балаклейской громадах останутся без газа.".