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Почему в Циркунах не будут строить подземную школу, объяснил Синегубов

Общество 19:15   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почему в Циркунах не будут строить подземную школу, объяснил Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции констатировал: вопрос строительства подземной школы в Циркунах сейчас не рассматривают. Он отметил: на данный момент под сомнением даже то, безопасно ли вообще детям проживать в этом селе.

Тем более не готовы выделять деньги на строительство дорогостоящей подземной школы в Циркунах, подчеркнул Синегубов.

«Нужно ли там укрытие? Конечно, нужно. Потому что, как я всегда говорю: любая подземная школа, или подземный детский садик или подземная больница – это все сооружение двойного назначения. Это дополнительная защита, бомбоубежище для людей, которые там находятся и могут там укрываться. Однако если мы говорим именно о формате подземной школы, то пока мы не видим целесообразности направления туда средств, опять же, в условиях и в реалиях ограниченного финансового ресурса», – объяснил Синегубов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в Изюме стартовало строительство большой подземной школы. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в одну смену там смогут обучаться более 500 учеников, в две – больше тысячи. Строительные работы, возведение железобетонных конструкций планируют начать в этом году. Это важно для того, чтобы не оставлять котлован без укрепления.

Читайте также: Синегубов ответил, продолжат ли восстанавливать больницу в Изюме

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 19:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции констатировал: вопрос строительства подземной школы в Циркунах сейчас не рассматривают.".