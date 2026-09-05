Почему в Циркунах не будут строить подземную школу, объяснил Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции констатировал: вопрос строительства подземной школы в Циркунах сейчас не рассматривают. Он отметил: на данный момент под сомнением даже то, безопасно ли вообще детям проживать в этом селе.

Тем более не готовы выделять деньги на строительство дорогостоящей подземной школы в Циркунах, подчеркнул Синегубов.

«Нужно ли там укрытие? Конечно, нужно. Потому что, как я всегда говорю: любая подземная школа, или подземный детский садик или подземная больница – это все сооружение двойного назначения. Это дополнительная защита, бомбоубежище для людей, которые там находятся и могут там укрываться. Однако если мы говорим именно о формате подземной школы, то пока мы не видим целесообразности направления туда средств, опять же, в условиях и в реалиях ограниченного финансового ресурса», – объяснил Синегубов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в Изюме стартовало строительство большой подземной школы. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в одну смену там смогут обучаться более 500 учеников, в две – больше тысячи. Строительные работы, возведение железобетонных конструкций планируют начать в этом году. Это важно для того, чтобы не оставлять котлован без укрепления.