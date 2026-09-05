Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине
Харьков, а также 24 населенных пунктов Харьковской области обстреляли за сутки россияне, сообщил в утренней сводке 5 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов. Пострадавших из-за «прилетов» нет.
За сутки россияне выпустили по Харьковской области такое вооружение:
- два КАБа;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- восемь fpv-дронов;
- 26 БпЛА (тип устанавливается).
В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.
Ранее МГ «Объектив» также передавала, что научное предприятие обесточено на Харьковщине из-за удара российского FPV.